Торгпред: Россия почти вчетверо увеличит поставки сои в КНР за 3-4 года

МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Россия практически вчетверо в ближайшие три-четыре года увеличит поставки сои в Китай. Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" сообщил торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.
"По итогам минувшего года поставки сои приблизились к миллиону тонн в год. В ближайшие три-четыре года мы намерены довести их объем до 3,7 миллиона тонн в год", - сообщил собеседник информслужбы. Он отметил, что новые возможности для поставок российской сои появились на фоне американо-китайского торгового конфликта. "Китай обеспечивает до 90% потребления сои за счет импорта. Поскольку поставки сои из США в КНР проседают, Китай ищет новых партнеров, которые могут заместить американскую продукцию; смотрит в том числе на Россию", - объясняет Инюшин.
Торгпред также отметил, что Россия постоянно расширяет структуру поставок сельхозпродукции в КНР. "В начале года начались поставки замороженного мяса птицы из России в Китай. Российская мороженая птица, в том числе, поставляется для сети "Макдоналдс" в Китае. Пошли первые поставки молока. В июне подписаны протоколы по допуску новых видов продукции: например, по допуску ячменя на китайский рынок. Ведутся активные переговоры по поставкам российской свинины", - рассказал собеседник информслужбы.