Торгпред: Россия почти вчетверо увеличит поставки сои в КНР за 3-4 года

"По итогам минувшего года поставки сои приблизились к миллиону тонн в год. В ближайшие три-четыре года мы намерены довести их объем до 3,7 миллиона тонн в год", - сообщил собеседник информслужбы. Он отметил, что новые возможности для поставок российской сои появились на фоне американо-китайского торгового конфликта. "Китай обеспечивает до 90% потребления сои за счет импорта. Поскольку поставки сои из США в КНР проседают, Китай ищет новых партнеров, которые могут заместить американскую продукцию; смотрит в том числе на Россию", - объясняет Инюшин.