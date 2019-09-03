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РИА Новости

Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве

19:06 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
На смене меры пресечения настояло следствие. Как указывал СК РФ, была "учтена (его) роль в совершенном преступлении".
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении Фомину меры пресечения на домашний арест. Новая мера пресечения избрана ему до восьмого октября", - рассказала пресс-секретарь.
Молодой человек обвиняется в участии в массовых беспорядках, ему грозит до восьми лет заключения.
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СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Во вторник в Москве вынесены первые приговоры участникам этих акций – Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделку со следствием.
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Следственный комитет РФМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
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