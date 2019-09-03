Китай и Россия начинают сотрудничество в области спутниковой навигации

МОСКВА, 3 сен - " Проект "Россия-Китай: главное . VI Заседание китайско-российского комитета по спутниковой навигации прошло в Казани с 28 по 30 августа. В ходе встречи стороны подтвердили, что соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях вступает в силу. На совещании были рассмотрены отчеты о работе четырех рабочих групп по совместным действиям, улучшению систем и строительству станций, мониторингу, оценке и совместному применению. Было достигнуто соглашение по ряду ключевых изменений, согласован текст соглашения о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу".

В последние годы российско-китайское сотрудничество в области спутниковой навигации привлекло большое внимание правительств двух стран. В январе 2015 года в рамках регулярной встречи премьер-министров Китая и России была официально учреждена комиссия для создания платформы и механизма развития сотрудничества между двумя системами.

В последние годы комиссия провела шесть официальных заседаний и учредила четыре рабочие группы для совместных действий, открыла двухсистемную платформу для услуг по мониторингу и оценке.