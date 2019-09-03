Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T23:36Z
https://ria.ru/20190903/1558221967.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155822/31/1558223113_0:265:780:704_1036x0_80_0_0_57be8d12976380237e7ff74b552bad1c.jpg
РИА Новости

Пассажир раскрыл подробности столкновения самолетов в Шереметьево

18:57 03.09.2019 (обновлено: 23:36 03.09.2019)
63527
© сообщество Подслушано Аэрофлот во ВКонтактеНа месте столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. 3 сентября 2019
На месте столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. 3 сентября 2019
© сообщество Подслушано Аэрофлот во ВКонтакте
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пассажир "Аэрофлота" рассказал, что произошло во время столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "КП".
"Мы не услышали удара и еще не взлетали. Все нормально", — сообщил очевидец.
Столкновение самолетов в аэропорту Шереметьево
Вчера, 17:54РИА Новости
Опубликовано видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
По его словам, после инцидента стюардесса объяснила, что самолеты "поздоровались". Пассажиров попросили не паниковать, забрать свои вещи и покинуть воздушное судно.
Самолет "Аэрофлота" с 229 пассажирами на борту стоял на точке запуска и готовился к вылету по маршруту Шереметьево — Пекин, когда в него врезалось воздушное судно авиакомпании Royal Flight, которое буксировал аэродромный тягач.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что "при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины "Шереметьево хэндлинг" не учел дистанцию между самолетами, ввиду чего произошло соприкосновение самолета Royal Flight с самолетом "Аэрофлота".
Пассажиров "Аэрофлота" вывели из самолета, никто из них не пострадал. Компания оформила резервный рейс. Второе воздушное судно, участвовавшее в столкновении, было пустым.
Пресс-служба "Аэрофлота" подтвердила, что рейс SU202 Москва — Пекин был задержан по причине повреждения самолета. "Воздушное судно от полетов было отстранено, пассажиры вернулись в здание аэровокзала. После замены самолета рейс был продолжен. Пассажиры обеспечивались всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", — говорится в сообщении.
221915226379
Обсудить 8
Royal FlightАэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Столкновение самолетов в аэропорту Шереметьево
Опубликовано видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Лента
новостей
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Врачи во время операции
Крестная умершей в Турции девочки прокомментировала работу врачей
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Посольство РФ подтвердило, что Иран отпустил команду с британского танкера
10:41Власти Молдавии хотят выйти на новый уровень отношений с Россией
10:40Россия и Индия хотят выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год
10:39В Башкирии ради спасения пчел предложат усилить контроль ввоза химикатов
10:36Решение мировых кризисов трудно представить без России, заявили в Финляндии
10:35Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
10:34Названы самые комфортные для жизни города
10:33В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
10:33В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
Лента новостейМолния