Пассажир раскрыл подробности столкновения самолетов в Шереметьево

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пассажир "Аэрофлота" рассказал, что произошло во время столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "КП".
"Мы не услышали удара и еще не взлетали. Все нормально", — сообщил очевидец.
По его словам, после инцидента стюардесса объяснила, что самолеты "поздоровались". Пассажиров попросили не паниковать, забрать свои вещи и покинуть воздушное судно.
Самолет "Аэрофлота" с 229 пассажирами на борту стоял на точке запуска и готовился к вылету по маршруту Шереметьево — Пекин, когда в него врезалось воздушное судно авиакомпании Royal Flight, которое буксировал аэродромный тягач.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что "при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины "Шереметьево хэндлинг" не учел дистанцию между самолетами, ввиду чего произошло соприкосновение самолета Royal Flight с самолетом "Аэрофлота".
Пассажиров "Аэрофлота" вывели из самолета, никто из них не пострадал. Компания оформила резервный рейс. Второе воздушное судно, участвовавшее в столкновении, было пустым.
Пресс-служба "Аэрофлота" подтвердила, что рейс SU202 Москва — Пекин был задержан по причине повреждения самолета. "Воздушное судно от полетов было отстранено, пассажиры вернулись в здание аэровокзала. После замены самолета рейс был продолжен. Пассажиры обеспечивались всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", — говорится в сообщении.