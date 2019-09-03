Пассажир раскрыл подробности столкновения самолетов в Шереметьево

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пассажир "Аэрофлота" рассказал, что произошло во время столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом Пассажир "Аэрофлота" рассказал, что произошло во время столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает "КП".

"Мы не услышали удара и еще не взлетали. Все нормально", — сообщил очевидец.

По его словам, после инцидента стюардесса объяснила, что самолеты "поздоровались". Пассажиров попросили не паниковать, забрать свои вещи и покинуть воздушное судно.

Самолет "Аэрофлота" с 229 пассажирами на борту стоял на точке запуска и готовился к вылету по маршруту Шереметьево — Пекин, когда в него врезалось воздушное судно авиакомпании Royal Flight, которое буксировал аэродромный тягач.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что "при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины "Шереметьево хэндлинг" не учел дистанцию между самолетами, ввиду чего произошло соприкосновение самолета Royal Flight с самолетом "Аэрофлота".

Пассажиров "Аэрофлота" вывели из самолета, никто из них не пострадал. Компания оформила резервный рейс. Второе воздушное судно, участвовавшее в столкновении, было пустым.