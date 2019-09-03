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РИА Новости

В Петербурге произошел пожар в здании дельфинария

18:54 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожарные машины
Пожарные машины
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарные машины. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар в здании бассейна "Спартак" на Константиновском проспекте, были эвакуированы 20 человек, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
"В здании 19 по Константиновскому проспекту произошло возгорание воздуховода на чердаке на площади 2 квадратных метра. Эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.
По данным официального сайта, по этому адресу располагается дельфинарий, где устраивают представления с дельфинами, моржами и другими животными.
Пожар локализован. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, уточнили в пресс-службе.
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