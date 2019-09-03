В Петербурге произошел пожар в здании дельфинария

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар в здании бассейна "Спартак" на Константиновском проспекте, были эвакуированы 20 человек, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

"В здании 19 по Константиновскому проспекту произошло возгорание воздуховода на чердаке на площади 2 квадратных метра. Эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.

По данным официального сайта, по этому адресу располагается дельфинарий, где устраивают представления с дельфинами, моржами и другими животными.