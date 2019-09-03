В Чжанцзякоу завершилось строительство 6 объектов зимней Олимпиады-2022

По словам мэра, в Чжанцзякоу набирают популярность зимние виды спорта и развитие соответствующей индустрии. Были построены 9 лыжных баз и 62 школы зимних видов спорта. С 2018 по 2019 год в городе удалось провести 70 спортивных соревнований на государственном и международном уровне и свыше 100 спортивных мероприятий для простых жителей города. В них приняли участие более 3 миллионов человек. Сейчас в зоне высокотехнологичных и новейших производств и районе Сюаньхуа строится 2 индустриальных парка зимних видов спорта, которые откроют возможности для реализации еще 55 проектов.