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Россия-Китай: Главное

В Чжанцзякоу завершилось строительство 6 объектов зимней Олимпиады-2022

18:59 03.09.2019
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© AFP 2019 / Greg BakerСтроительство объектов для Зимних Олимпийских игр 2022 в Чжанцзякоу
Строительство объектов для Зимних Олимпийских игр 2022 в Чжанцзякоу
© AFP 2019 / Greg Baker
МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Чжанцзякоу завершилось строительство 6 из 76 объектов зимней Олимпиады 2022 года. Остальные объекты также достраиваются и постепенно вводятся в эксплуатацию. Об этом 2 сентября сообщил мэр города Чжанцзякоу У Вэйдун.
По словам мэра, в Чжанцзякоу набирают популярность зимние виды спорта и развитие соответствующей индустрии. Были построены 9 лыжных баз и 62 школы зимних видов спорта. С 2018 по 2019 год в городе удалось провести 70 спортивных соревнований на государственном и международном уровне и свыше 100 спортивных мероприятий для простых жителей города. В них приняли участие более 3 миллионов человек. Сейчас в зоне высокотехнологичных и новейших производств и районе Сюаньхуа строится 2 индустриальных парка зимних видов спорта, которые откроют возможности для реализации еще 55 проектов.
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