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РИА Новости

Депутат от оппозиции рассказал, как принимаются законопроекты в Раде

18:45 03.09.2019 (обновлено: 18:46 03.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что парламентариев не знакомят с законопроектами, которые принимает "Слуга народа", имеющая монобольшинство в парламенте.

"Популизмом сегодня занимается монобольшинство, которое бездумно готово голосовать за любое сказанное им решение. Нас никто не знакомит с законопроектами, их никто не предоставляет на рассмотрение в полном объеме. Куда они спешат? Куда они бегут? Страна ждет от нас не популизма и скорости, а качества и порядка", - заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в стенах украинского парламента проходит срежиссированная постановка, в которой жители страны выступают лишь зрителями.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, так как закон якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.
В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее" (насчитывает 23 депутата), а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 18:36РИА Новости
Депутат Рады рассказал, как ускорить принятие решений в парламенте
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Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"Илья КиваВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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