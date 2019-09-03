Депутат от оппозиции рассказал, как принимаются законопроекты в Раде

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что парламентариев не знакомят с законопроектами, которые принимает "Слуга народа", имеющая монобольшинство в парламенте.

"Популизмом сегодня занимается монобольшинство, которое бездумно готово голосовать за любое сказанное им решение. Нас никто не знакомит с законопроектами, их никто не предоставляет на рассмотрение в полном объеме. Куда они спешат? Куда они бегут? Страна ждет от нас не популизма и скорости, а качества и порядка", - заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в стенах украинского парламента проходит срежиссированная постановка, в которой жители страны выступают лишь зрителями.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, так как закон якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.