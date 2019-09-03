Эксперт: экономика Китая в целом стабильна

МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Замглавы Центра исследований проблем развития при Госсовете КНР Ван Имин 2 сентября на Международном фьючерсном форуме 2019, проходящем в городе Чжэнчжоу, сообщил, что в настоящее время экономическая деятельность Китая в целом стабильна, основные макропоказатели находятся в разумных пределах.
Ван Имин сказал, что в первом полугодии этого года ВВП Китая вырос на 6,3%, с января по июль в городах и поселках страны было создано 8,67 миллиона новых рабочих мест, что составило 79% от годового плана. К тому же, остаются стабильными цены на товары, индекс потребительских цен (CPI) за семь месяцев года вырос на 2,3%.
По мнению Ван Имина, с точки зрения общего экономического тренда Китая, ожидаемый в этом году целевой показатель может быть полностью реализован, то есть ВВП увеличится на 6%–6,5%. При этом он отметил, что замедление роста инвестиций в Китае будет ослаблено.