Эксперт: экономика Китая в целом стабильна

Ван Имин сказал, что в первом полугодии этого года ВВП Китая вырос на 6,3%, с января по июль в городах и поселках страны было создано 8,67 миллиона новых рабочих мест, что составило 79% от годового плана. К тому же, остаются стабильными цены на товары, индекс потребительских цен (CPI) за семь месяцев года вырос на 2,3%.