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РИА Новости

В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина

18:40 03.09.2019 (обновлено: 23:50 03.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета России
Машина Следственного комитета России
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета России . Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 сен — РИА Новости. Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
По предварительным данным, ребенка обнаружил директор магазина. Сейчас ребенок находится в перинатальном центре города Альметьевска.
Следователи проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление матери ребенка и всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.
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Следственный комитет РФТатарстанРоссияПроисшествия
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