В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина

КАЗАНЬ, 3 сен — РИА Новости. Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.

По предварительным данным, ребенка обнаружил директор магазина. Сейчас ребенок находится в перинатальном центре города Альметьевска.

Следователи проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление матери ребенка и всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.