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РИА Новости
Культура

Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг

18:31 03.09.2019 (обновлено: 18:52 03.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме", — сообщили в пресс-службе.

По данным банка данных исполнительных производств на сайте ФССП на 13 августа, Заворотнюк должна была заплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора — это своеобразный штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не сообщалось. В понедельник в Никулинском суде Москвы РИА Новости сообщили, что приставы отказались от иска к Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга.
Заворотнюк играет в театре и кино, ведет телепередачи, прославилась после сериала "Моя прекрасная няня". Заслуженная артистка России.
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, тренером по фигурному катанию Петром Чернышевым. Архивное фото
4 сентября 2018, 14:37РИА Новости
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КультураШоу-бизнесФедеральная служба судебных приставов РФАнастасия ЗаворотнюкРоссия
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