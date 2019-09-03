МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме", — сообщили в пресс-службе.

По данным банка данных исполнительных производств на сайте ФССП на 13 августа, Заворотнюк должна была заплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора — это своеобразный штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не сообщалось. В понедельник в Никулинском суде Москвы РИА Новости сообщили, что приставы отказались от иска к Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга.