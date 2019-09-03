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РИА Новости

Малышева рассказала, как похудеть за две недели

18:16 03.09.2019 (обновлено: 18:49 03.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЕлена Малышева
Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева, выступая на мероприятии проекта "Здоровая Москва", рассказала об особенностях снижения веса у женщин. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Она отметила, что с возрастом в организме представительниц прекрасного пола начинают происходить процессы, которые провоцируют увеличение массы тела.
"Есть очень известный в научном мире график неизбежной прибавки в весе, которая идет у всех женщин без исключения. Основные этапы набора веса — это, конечно, роды и климакс", — заявила медик.
По ее словам, существует так называемый замкнутый круг набора веса. Расход энергии и уровень гормонов, ответственных за снижение чувства голода, уменьшается. В то же время гормоны аппетита и гормон стресса кортизол, наоборот, повышаются. Все это приводит к тому, что человек начинает потреблять больше пищи, чем необходимо.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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Однако, как отметила Малышева, это отнюдь не означает, что "лишние килограммы останутся на всю жизнь". Если придерживаться определенных правил, то вес начнет снижаться уже через две недели, добавила она.
"Самое главное — дисциплина. Питание — правильное, дробное, три-четыре раза в день с калорийностью примерно 1,2 тысячи килокалорий, и как можно больше двигательной активности", — пояснила она.
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