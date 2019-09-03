Малышева рассказала, как похудеть за две недели

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева, выступая на мероприятии проекта "Здоровая Москва", рассказала об особенностях снижения веса у женщин. Об этом сообщается на Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева, выступая на мероприятии проекта "Здоровая Москва", рассказала об особенностях снижения веса у женщин. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Она отметила, что с возрастом в организме представительниц прекрасного пола начинают происходить процессы, которые провоцируют увеличение массы тела.

"Есть очень известный в научном мире график неизбежной прибавки в весе, которая идет у всех женщин без исключения. Основные этапы набора веса — это, конечно, роды и климакс", — заявила медик.

По ее словам, существует так называемый замкнутый круг набора веса. Расход энергии и уровень гормонов, ответственных за снижение чувства голода, уменьшается. В то же время гормоны аппетита и гормон стресса кортизол, наоборот, повышаются. Все это приводит к тому, что человек начинает потреблять больше пищи, чем необходимо.

Однако, как отметила Малышева, это отнюдь не означает, что "лишние килограммы останутся на всю жизнь". Если придерживаться определенных правил, то вес начнет снижаться уже через две недели, добавила она.