Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее

"За своей эйфорией, за туманом, научитесь видеть одну простую вещь: мир есть? Нет. Идем к миру или нет? Пока не вижу. Вдумайтесь, мы радостно пойдем сейчас по дороге, которая не ведет нас к миру… Неужели все слепы?... И вчера премьер-министр сказал, что при Порошенко мы шли в правильном направлении, только медленно. Ну все, теперь я понял. Оказывается, движение по линии Порошенко правильное, но медленное. А сейчас мы быстро пойдем по этому пути", - сказал Рабинович во вторник в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина" .