Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что страна "быстро пойдет" по пути экс-президента Петра Порошенко, и этот путь не приведет к миру в Донбассе.
Ранее депутаты партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая входила и в состав парламента предыдущего созыва, неоднократно называли команду Порошенко "партией войны" и заявляли, что ее действия не ведут к разрешению конфликта в Донбассе.
"За своей эйфорией, за туманом, научитесь видеть одну простую вещь: мир есть? Нет. Идем к миру или нет? Пока не вижу. Вдумайтесь, мы радостно пойдем сейчас по дороге, которая не ведет нас к миру… Неужели все слепы?... И вчера премьер-министр сказал, что при Порошенко мы шли в правильном направлении, только медленно. Ну все, теперь я понял. Оказывается, движение по линии Порошенко правильное, но медленное. А сейчас мы быстро пойдем по этому пути", - сказал Рабинович во вторник в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
По опубликованным ранее данным социологического опроса группы "Рейтинг", в январе почти три четверти населения Украины заявляли, что страна движется в неправильном направлении. Уже в июле, после того, как Порошенко покинул пост главы государства, при таком мнении оказались менее 40%. Более того, почти 70% жителей страны заявили, что доверяют новому президенту Владимиру Зеленскому.