Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T18:18Z
https://ria.ru/20190903/1558219014.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/93/1557439378_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_374d79360d64a6924d03c801dbe33469.jpg
РИА Новости

Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее

18:16 03.09.2019 (обновлено: 18:18 03.09.2019)
1010
© РИА Новости / Сергей СтаростенкоЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что страна "быстро пойдет" по пути экс-президента Петра Порошенко, и этот путь не приведет к миру в Донбассе.
Ранее депутаты партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая входила и в состав парламента предыдущего созыва, неоднократно называли команду Порошенко "партией войны" и заявляли, что ее действия не ведут к разрешению конфликта в Донбассе.

"За своей эйфорией, за туманом, научитесь видеть одну простую вещь: мир есть? Нет. Идем к миру или нет? Пока не вижу. Вдумайтесь, мы радостно пойдем сейчас по дороге, которая не ведет нас к миру… Неужели все слепы?... И вчера премьер-министр сказал, что при Порошенко мы шли в правильном направлении, только медленно. Ну все, теперь я понял. Оказывается, движение по линии Порошенко правильное, но медленное. А сейчас мы быстро пойдем по этому пути", - сказал Рабинович во вторник в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

По опубликованным ранее данным социологического опроса группы "Рейтинг", в январе почти три четверти населения Украины заявляли, что страна движется в неправильном направлении. Уже в июле, после того, как Порошенко покинул пост главы государства, при таком мнении оказались менее 40%. Более того, почти 70% жителей страны заявили, что доверяют новому президенту Владимиру Зеленскому.
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 15:46РИА Новости
Эксперт рассказал, кто может попасть под закон об отмене неприкосновенности
1590311
Обсудить 3
Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА
Новости
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Лента
новостей
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Эксперт рассказал, кто может попасть под закон об отмене неприкосновенности
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Купола
"Русский экзархат" в Западной Европе рассмотрит вопрос присоединения к РПЦ
Заседание Верховной рады Украины
Депутат от оппозиции рассказал, как принимаются законопроекты в Раде
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
Линии электропередач в Киеве
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
09:35На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
09:34Колыма заявила проект морского пассажирского сообщения Магадан-Владивосток
09:33В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
Лента новостейМолния