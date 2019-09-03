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РИА Новости

При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек

18:15 03.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на складе сельхозпродукции в Рязани, площадь возгорания составляет порядка 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара на складе сельхозназначения составляет на данный момент 500 квадратных метров. Предварительно пострадал один человек - работник склада",- сказал собеседник агентства.
По его словам, на место ЧП направлены пожарный поезд и мобильная лаборатория Роспотребнадзора для замера содержания вредных веществ в воздухе. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 40 человек и 16 единиц техники.
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