При пожаре на складе в Рязани пострадал один человек

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на складе сельхозпродукции в Рязани, площадь возгорания составляет порядка 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара на складе сельхозназначения составляет на данный момент 500 квадратных метров. Предварительно пострадал один человек - работник склада",- сказал собеседник агентства.