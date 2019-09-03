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РИА Новости

Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"

18:14 03.09.2019
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© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан
© AP Photo / Matt Dunham
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вступил в заочную перепалку в Twitter с мэром Лондона Садиком Ханом, который раскритиковал его за отмену визита в Польшу на мероприятия, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны.
Ранее Трамп отменил поездку в Польшу, сославшись на необходимость руководить мерами по ликвидации последствий урагана "Дориан". Хан, который участвовал в мероприятиях в Польше, заявил в интервью Politico, что Трамп не смог приехать, потому что "явно был занят - боролся с ураганом с поля для гольфа".
"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф", - написал Трамп. При этом он написал и имя, и фамилию мэра с ошибками (Sadique Kahn вместо Sadiq Khan).
По утверждению Трампа, в то время как другие могут играть часами или по неделям ездить играть в гольф, он сам быстро проходится по одному из принадлежащих ему полей. "Очень недорого - президент (Барак) Обама полетел бы для этого на Гавайи", - заявил Трамп. Нынешний президент США в прошлом критиковал Обаму за дорогостоящие поездки для игры в гольф. Критики Трампа заявляют, что после избрания он сам заставляет налогоплательщиков тратить многие миллионы долларов на обеспечение его безопасности на отдыхе и на дорожные расходы.
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Трамп также посоветовал Хану сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне, которая, по мнению американского президента, "полностью вышла из-под контроля".
"Люди боятся просто ходить по улицам. Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!" - заключил Трамп.
Хан и Трамп уже не раз заочно обменивались колкостями. В первый визит в Лондон Трамп назвал Хана "законченным неудачником", а тот сравнил президента США с дразнящимся школьником.
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Не только из-за урагана. Эксперты объяснили, почему Трамп не едет в ПольшуСреди разных причин президент США нашел самую уважительную, чтобы не посещать политизированные Варшавой мероприятия по случаю 80-летия Второй мировой войны, предполагают эксперты.
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Садик ХанДональд ТрампПольшаВеликобританияЛондонСШАВ мире
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