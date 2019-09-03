Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сбой на Калужско-Рижской линии московского метро произошел из-за падения под поезд сушилки для белья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщала на своей странице в Twitter, что на Калужско-Рижской линии временно не было движения поездов на участке от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город". Движение восстановили в течение десяти минут, и еще через 20 минут движение полностью вошло в график.

"На центральном участке Калужско-Рижской линии было остановлено движение поездов от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город" из-за попадания постороннего предмета, похожего на металлическую сушку для белья, между поездом и платформой станции "Китай-город". Предмет, предположительно, уронил один из пассажиров при прибытии состава", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в ходе инцидента никто не пострадал, а сотрудники метрополитена оперативно достали "предмет, похожий" на сушилку.