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РИА Новости

Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки

18:13 03.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сбой на Калужско-Рижской линии московского метро произошел из-за падения под поезд сушилки для белья, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщала на своей странице в Twitter, что на Калужско-Рижской линии временно не было движения поездов на участке от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город". Движение восстановили в течение десяти минут, и еще через 20 минут движение полностью вошло в график.
"На центральном участке Калужско-Рижской линии было остановлено движение поездов от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город" из-за попадания постороннего предмета, похожего на металлическую сушку для белья, между поездом и платформой станции "Китай-город". Предмет, предположительно, уронил один из пассажиров при прибытии состава", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в ходе инцидента никто не пострадал, а сотрудники метрополитена оперативно достали "предмет, похожий" на сушилку.
"В настоящее время движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком", - добавили в пресс-службе.
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