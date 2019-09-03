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РИА Новости
Школа волонтера

Окружной форум "Добро на Юге" пройдет в Ростове-на-Дону

18:12 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковОкружной форум "Добро на Юге" пройдёт в Ростове-на-Дону
Окружной форум Добро на Юге пройдёт в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Окружной форум "Добро на Юге" будет проходить с 10 по 13 сентября в Ростове-на-Дону для добровольцев из Приволжского и Южного федеральных округов, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".
В рамках форума для участников организуют полезную и образовательную программу. Кроме того, пройдет защита проектов и награждение полуфиналистов конкурса "Доброволец России".
Ключевым событием станет панельная дискуссия "Волонтерство: ценность и курс на саморазвитие". Волнующие вопросы участники смогут обсудить, в частности, с руководителем социальных программ ГК "Дикси" Анастасией Потаповой и председателем совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым.
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16 августа, 10:34Школа волонтера
В Новосибирске завершился окружной форум волонтеров "Добро за Уралом"
Планируется, что форум посетят 330 человек. Это лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители добровольческих объединений, волонтеры разных направлений, участники конкурса "Доброволец России", представители органов исполнительной власти субъектов страны, курирующих волонтерскую деятельность.
Форум добровольцев уже прошел на Северном Кавказе для волонтеров Северо-Кавказского федерального округа, в Санкт-Петербурге для добровольцев Северо-Западного федерального округа и в Новосибирской области для участников из Сибири, с Дальнего Востока и Урала.
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