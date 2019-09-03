Окружной форум "Добро на Юге" пройдет в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Окружной форум "Добро на Юге" будет проходить с 10 по 13 сентября в Ростове-на-Дону для добровольцев из Приволжского и Южного федеральных округов, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".

В рамках форума для участников организуют полезную и образовательную программу. Кроме того, пройдет защита проектов и награждение полуфиналистов конкурса "Доброволец России".

Ключевым событием станет панельная дискуссия "Волонтерство: ценность и курс на саморазвитие". Волнующие вопросы участники смогут обсудить, в частности, с руководителем социальных программ ГК "Дикси" Анастасией Потаповой и председателем совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым.

Планируется, что форум посетят 330 человек. Это лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители добровольческих объединений, волонтеры разных направлений, участники конкурса "Доброволец России", представители органов исполнительной власти субъектов страны, курирующих волонтерскую деятельность.