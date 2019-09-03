Ураган "Дориан" ослаб до второй категории

Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане ослаб до второй категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом.

Скорость ветра упала до 175 километров в час, центр урагана по-прежнему находится к северу от Багамских островов. Как ожидается, ураган продолжит движение на север вдоль побережья Флориды, расстояние до которого составляет пока что не менее 170 километров. Затем "Дориан", оставаясь во второй категории, может пойти вдоль побережья Джорджии и Южной Каролины, а к пятнице дойти до побережья Северной Каролины.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации.