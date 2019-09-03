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РИА Новости

Ураган "Дориан" ослаб до второй категории

18:09 03.09.2019
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© REUTERS / Joe SkipperНаблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
© REUTERS / Joe Skipper
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане ослаб до второй категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом.
Скорость ветра упала до 175 километров в час, центр урагана по-прежнему находится к северу от Багамских островов. Как ожидается, ураган продолжит движение на север вдоль побережья Флориды, расстояние до которого составляет пока что не менее 170 километров. Затем "Дориан", оставаясь во второй категории, может пойти вдоль побережья Джорджии и Южной Каролины, а к пятнице дойти до побережья Северной Каролины.
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на премьер-министра страны Губерта Минниса, на Багамах из-за урагана погибли пять человек. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
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