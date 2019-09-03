Опубликовано видео с места столкновения самолетов в Шереметьево

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пассажиры сняли на видео последствия столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. Ролик Пассажиры сняли на видео последствия столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что крыло лайнера "Аэрофлота" получило повреждения в результате инцидента.

Самолет российской авиакомпании стоял на точке запуска и готовился к вылету по маршруту Шереметьево-Пекин, когда в него врезалось воздушное судно перевозчика Royal Flight, которое буксировал аэродромный тягач "Шереметьево".