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РИА Новости

Опубликовано видео с места столкновения самолетов в Шереметьево

17:54 03.09.2019 (обновлено: 20:01 03.09.2019)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пассажиры сняли на видео последствия столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видно, что крыло лайнера "Аэрофлота" получило повреждения в результате инцидента.
Самолет российской авиакомпании стоял на точке запуска и готовился к вылету по маршруту Шереметьево-Пекин, когда в него врезалось воздушное судно перевозчика Royal Flight, которое буксировал аэродромный тягач "Шереметьево".
Пассажиров "Аэрофлота" вывели из самолета, никто из них не пострадал. Компания готовит резервный борт. Во втором воздушном судне пассажиров не было.
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Royal FlightАэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия - Видео
Популярные комментарии
Ну вильнуло чуток, с кем не бывает....особенно если после обеда .
3 сентября, 18:31
yangibon
232014
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