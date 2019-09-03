В Польше осталось около полумиллиона загрязненной нефти

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 3 сен – РИА Новости. Около полумиллиона тонн загрязненной нефти еще осталось на территории Польши, заявил заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN Рафал Миланд.
"Около полумиллиона тонн", - сказал Миланд в ходе международного экономического форума в польской Крынице-Здруй, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Это нефть, которая не соответствует нормам. Ее около полумиллиона. Было около миллиона тонн", - добавил представитель оператора.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".