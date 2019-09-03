В Иерусалиме с туристки взяли почти три тысячи долларов за шаурму

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Старом городе Иерусалима с банковской карты туристки списали 10 100 шекелей, или 2800 долларов, за шаурму, В Старом городе Иерусалима с банковской карты туристки списали 10 100 шекелей, или 2800 долларов, за шаурму, сообщает Times of Israel.

Спустя некоторое время после дорогой городской трапезы женщина вернулась и потребовала вернуть деньги. По ее словам, после того, как об инциденте рассказали в израильских СМИ, средства вернулись на ее счет.

Владельцы точки по продаже шаурмы настаивали, что произошла ошибка. Но бывший сотрудник рассказал местным СМИ, что существует схема по обману ничего не подозревающих туристов.

"Это одна из причин, по которой я перестал там работать, — сказал бывший сотрудник, пожелавший остаться неизвестным. — Они начали хитрить с ценами, это ужасно. Полиция трижды приезжала с туристами".