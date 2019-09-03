Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.

Бертман на собрании труппы по случаю начала сезона не присутствовал, в настоящий момент он находится в Японии, где ставит оперу "Евгений Онегин", собрание худрук провел по скайпу.

"22 октября в театре состоится главная премьера "Травиата" Верди, где я буду режиссером. Я думаю, это будет очень красивый спектакль, который надолго войдет в наш репертуар", - сказал Бертман.

Еще одной премьерой станет спектакль "Мистер Георг Отс" о выдающемся эстонском оперном теноре - исполнителе главной роли в советском фильме "Мистер Икс". Премьера состоится 25 и 26 сентября.

"На детских каникулах 28 декабря будет премьера спектакля "Снежная королева. Глобальное потепление", это продолжение истории Кая и Герды, спектакль ставит Илья Ильин", - рассказал худрук.

Премьера спектакля "Туда и обратно" в постановке Дмитрия Бикбаева в жанре "буфф-нуар" пройдёт 2 февраля 2020 года.

"12 февраля 2020 года мы представим семейный спектакль - оперу "Золушка", которую написал Леонид Вайнштейн, ученик Кары Караева (советский композитор - ред.) - это фантастическая сказка, яркий костюмный спектакль", - рассказал Бертман.