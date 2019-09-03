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РИА Новости
Культура

Театр "Геликон-Опера" представит пять премьер в новом сезоне

17:54 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина"Геликон-опера"
Геликон-опера
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
Бертман на собрании труппы по случаю начала сезона не присутствовал, в настоящий момент он находится в Японии, где ставит оперу "Евгений Онегин", собрание худрук провел по скайпу.
"22 октября в театре состоится главная премьера "Травиата" Верди, где я буду режиссером. Я думаю, это будет очень красивый спектакль, который надолго войдет в наш репертуар", - сказал Бертман.
Еще одной премьерой станет спектакль "Мистер Георг Отс" о выдающемся эстонском оперном теноре - исполнителе главной роли в советском фильме "Мистер Икс". Премьера состоится 25 и 26 сентября.
"На детских каникулах 28 декабря будет премьера спектакля "Снежная королева. Глобальное потепление", это продолжение истории Кая и Герды, спектакль ставит Илья Ильин", - рассказал худрук.
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"12 февраля 2020 года мы представим семейный спектакль - оперу "Золушка", которую написал Леонид Вайнштейн, ученик Кары Караева (советский композитор - ред.) - это фантастическая сказка, яркий костюмный спектакль", - рассказал Бертман.
В сентябре труппа отправится на гастроли в Грецию, также планируются гастроли во Франции, Италии, Польше и другие странах.
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КультураТеатрОпераНовости культурыДмитрий БертманГеликон-Опера
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