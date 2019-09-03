В Рязани вспыхнул пожар на складе

Пожар на складе в Рязани. 3 сентября 2019

Пожар на складе в Рязани. 3 сентября 2019

© Фото : МЧС России Пожар на складе в Рязани. 3 сентября 2019

ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на складе в Рязани, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"Третьего сентября в 16 часов 44 минут поступило сообщение о пожаре в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани. На пожар выехали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснила представитель пресс-службы, загорелось здание склада. Информация о площади возгорания, а также о том, имеются ли пострадавшие, уточняется.