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РИА Новости

В Рязани вспыхнул пожар на складе

17:50 03.09.2019 (обновлено: 18:02 03.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в Рязани. 3 сентября 2019
Пожар на складе в Рязани. 3 сентября 2019
© Фото : МЧС России
Пожар на складе в Рязани. 3 сентября 2019
ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на складе в Рязани, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"Третьего сентября в 16 часов 44 минут поступило сообщение о пожаре в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани. На пожар выехали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы", - говорится в сообщении ведомства.
Как пояснила представитель пресс-службы, загорелось здание склада. Информация о площади возгорания, а также о том, имеются ли пострадавшие, уточняется.
"Пожару присвоен второй уровень сложности", - добавила собеседница агентства.
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