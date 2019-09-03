"Русгидро" открыла единый центр оплаты услуг ЖКХ в Уссурийске

Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Русгидро" открыла третий единый центр оплаты услуг ЖКХ в Приморском крае, говорится в сообщении энергокомпании.

"Генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов, временно исполняющая обязанности вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко и генеральный директор АО "ЭСК Русгидро" Владимир Кимерин в ходе телемоста из Владивостока запустили в работу Единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) в городе Уссурийск", - говорится в сообщении.

В январе "Русгидро" сообщала, что открыла единые центры оплаты услуг ЖКХ во Владивостоке и Артеме.

Отмечается, что новый центр будет обслуживать более 70 тысяч жителей Уссурийского городского округа. В ЕРИЦ можно воспользоваться компьютером для передачи показания прибора учета, распечатать платежный документ. Посетителям также предлагают дополнительные сервисы по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии.

"Всего по программе развития современных способов оплаты услуг ЖКХ группа "Русгидро" к концу 2020 года планирует открыть 14 единых расчетно-информационных центров в Дальневосточном Федеральном округе. В настоящее время уже действуют 6 таких центров в Сахалинской, Амурской областях, Хабаровском крае и Приморье", - сообщает "Русгидро".