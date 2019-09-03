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РИА Новости
Теплоснабжение

Потребление электроэнергии в России в январе-августе снизилось на 0,2%

17:33 03.09.2019
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© АО ЯнтарьэнергоОпоры ЛЭП в виде якорей в Калининграде
Опоры ЛЭП в виде якорей в Калининграде
© АО Янтарьэнерго
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в целом за январь-август 2019 года снизилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 702,5 миллиарда кВт.ч, свидетельствуют данные Системного оператора Единой энергосистемы страны (СО ЕЭС).
С начала года выработка электроэнергии в РФ в целом составила 715,8 миллиарда кВт.ч (рост на 0,6% в годовом выражении). Выработка электроэнергии в ЕЭС России за восемь месяцев составила 705,4 миллиарда кВт.ч, что на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС РФ в течение восьми месяцев несли ТЭС, выработка которых составила 405,9 миллиарда кВт.ч, что на 2% больше, чем в январе-августе прошлого года. Выработка ГЭС за тот же период составила 121 миллиард кВт.ч, что на 3,7% меньше, чем за восемь месяцев прошлого года, выработка АЭС — 136,6 миллиарда кВт.ч, что на 2,3% больше, чем в прошлом году, выработка электростанций промышленных предприятий — 40,7 миллиарда кВт.ч (рост на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Потребление электроэнергии в ЕЭС РФ в августе составило 80,1 миллиарда кВт.ч, что на 0,9% больше объема потребления за август прошлого года. В целом по России потребление электроэнергии за месяц выросло на 0,5%, до 81,2 миллиарда кВт.ч. В августе электростанции ЕЭС России выработали 82 миллиарда кВт.ч (рост на 0,6%), выработка электроэнергии в России в целом в августе составила 83,1 миллиарда кВт.ч (рост на 0,2%).
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Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более высокой температурой воздуха в период с 14 по 25 августа 2019 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В этот период в отдельные дни превышение температуры над прошлогодними значениями достигало 1,5-2,5 градусов по Цельсию. При этом среднемесячная температура воздуха в августе составила 16,8 градуса по Цельсию, что на 1,2 градуса по Цельсию ниже, чем в августе прошлого года.
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