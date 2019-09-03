На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Выставку сокровищ Тутанхамона в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла Виллет в Париже с 23 марта посетили более 1,3 миллиона человек. Она стала самой посещаемой не только в столице, но и во всей Франции, . Выставку сокровищ Тутанхамона в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла Виллет в Париже с 23 марта посетили более 1,3 миллиона человек. Она стала самой посещаемой не только в столице, но и во всей Франции, сообщает Figaro.fr.

Предыдущий рекорд 1967 года также принадлежал фараону. Тогда на экспозицию "Тутанхамон и его время" в Пти Пале пришли 1,2 миллиона человек.

По многочисленным просьбам выставку продлили на неделю до 22 сентября 2019 года. Затем она переедет в галерею Саатчи в Лондоне.

После завершения мирового турне по случаю столетия со дня обнаружения усыпальницы фараона (Париж стал вторым его этапом из десяти), 150 артефактов будут переданы на хранение в новый музей в Каире.

Гробница была открыта в Долине Царей в 1922 году известным британским археологом Говардом Картером, и все ее сокровища были обстоятельно изучены не только египтологами, но также физиками, химиками и представителями других наук, далеких от истории и археологии.