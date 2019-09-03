Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T18:28Z
https://ria.ru/20190903/1558216916.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151034/40/1510344061_0:41:4509:2577_1036x0_80_0_0_3151b0b290654999fcfe4995e131f271.jpg
РИА Новости
Культура

На выставке сокровищ Тутанхамона установлен рекорд посещаемости во Франции

18:21 03.09.2019 (обновлено: 18:28 03.09.2019)
576
© AP Photo / Amr NabilОдин из саркофагов короля Египта Тутанхамона
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона
© AP Photo / Amr Nabil
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Выставку сокровищ Тутанхамона в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла Виллет в Париже с 23 марта посетили более 1,3 миллиона человек. Она стала самой посещаемой не только в столице, но и во всей Франции, сообщает Figaro.fr.
Предыдущий рекорд 1967 года также принадлежал фараону. Тогда на экспозицию "Тутанхамон и его время" в Пти Пале пришли 1,2 миллиона человек.
По многочисленным просьбам выставку продлили на неделю до 22 сентября 2019 года. Затем она переедет в галерею Саатчи в Лондоне.
После завершения мирового турне по случаю столетия со дня обнаружения усыпальницы фараона (Париж стал вторым его этапом из десяти), 150 артефактов будут переданы на хранение в новый музей в Каире.
Гробница была открыта в Долине Царей в 1922 году известным британским археологом Говардом Картером, и все ее сокровища были обстоятельно изучены не только египтологами, но также физиками, химиками и представителями других наук, далеких от истории и археологии.
Для сравнения: в мире в 2018 году самой посещаемой выставкой стала экспозиция "Божественные тела. Мода и католическое воображение" в Метрополитен-музее в Нью-Йорке (ее посетили почти 1,7 миллиона человек), а выставку "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции в Эрмитаже" в Санкт-Петербурге - 1,2 миллиона человек.
Каменный бюст Тутанхамона возрастом 3000 лет, выставленный для продажи 4 июля 2019 аукционным домом Christie's в Лондоне
2 июля, 16:24Культура
Бюст Тутанхамона продадут на аукционе, несмотря на протесты Египта
201000
КультураТуризмтуристыНовости - ТуризмНовости культурыВыставкиМузеиФранцияЛондон
Рекомендуем
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
Робот "Федор" опубликовал видео с борта МКС
РИА
Новости
Мэр Лондона Садик Хан
Трамп назвал мэра Лондона "ужасным и некомпетентным"
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Водовзводная башня Московского Кремля
Под Кремлем построят музей
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады рассказал, что позволит Украине развиваться быстрее
Столкновение самолетов в аэропорту Шереметьево
Опубликовано видео с места столкновения самолетов в Шереметьево
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Московское метро
Движение на оранжевой ветке московского метро остановилось из-за сушилки
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады рассказал, как ускорить принятие решений в парламенте
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой заявления по итогам переговоров
Путин прилетел во Владивосток
Купола
"Русский экзархат" в Западной Европе рассмотрит вопрос присоединения к РПЦ
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Посла США пригласили в Госдуму на заседание по вмешательству в дела России
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Патрушев встретился с президентом Азербайджана в Баку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Власти Молдавии хотят выйти на новый уровень отношений с Россией
10:40Россия и Индия хотят выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год
10:39В Башкирии ради спасения пчел предложат усилить контроль ввоза химикатов
10:36Решение мировых кризисов трудно представить без России, заявили в Финляндии
10:35Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
10:34Названы самые комфортные для жизни города
10:33В районе арктического порта Сабетта на Ямале впервые заметили ворону
10:33В ЦНИИмаш уточнили время возвращения робота "Федор" с МКС на Землю
10:31Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными
10:30Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния