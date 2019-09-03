"Русский экзархат" в Западной Европе рассмотрит вопрос присоединения к РПЦ

ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Генеральная ассамблея Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе 7 сентября примет решение о присоединении к Московскому патриархату, говорится в коммюнике архиепископии.

При этом архиепископия отказалась от рассмотрения новой церковной структуры в составе Константинопольского патриархата.

"Таким образом, Генеральной ассамблее 7 сентября останется принять решение непосредственно о "проекте присоединения к Московскому патриархату", который разрабатывался в течение шести месяцев совместной комиссией "Архиепископия-Московский патриархат", - говорится в коммюнике.

Два другие пункта, которые ранее были вынесены на рассмотрение Генассамблеи, в конечном итоге рассмотрены не будут в связи с решением Синода Константинопольской церкви.

Вскоре после публикации коммюнике архиепископии появилось заявление Священного синода Константинопольского патриархата о решении предоставить канонический отпуск архиепископу Хариупольскому Иоанну "лично и только ему", отмечается в коммюнике.

Однако архиепископ Иоанн заявил, что не просил об отпуске и направил в Константинопольский патриархат просьбу прояснить ситуацию, говорится в документе. "Вместе с тем архиепископ Иоанн подтвердил проведение внеочередной Генеральной ассамблеи 7 сентября, как и было запланировано. Однако решение Священного синода Константинопольского патриархата влечет за собой изменение списка рассматриваемых решений, представленных на рассмотрение Ассамблеи. Таким образом, план по изучению новой церковной структуру для архиепископии в Константинопольском патриархате представляется невозможным", - отмечается в документе.

Кроме того, в свете этой ситуации протоиерей Георгий Ашков отозвал свой проект по реформированию Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе, выразив желание, чтобы он был рассмотрен позже.