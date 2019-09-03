Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК

© аккаунт Евы Меркачевой в Facebook Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Трансгендер, находящийся под стражей в женском СИЗО в Москве, сыграл свадьбу с женщиной, рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"В московском женском СИЗО №6 прошла свадьба женщины и находящегося под стражей трансгендера. По нашим данным, это первая такая свадьба. Сотрудники ЗАГСа не понимали до конца, кто он такой, паспорт был мужской, невеста - женщина. Наверное, заподозрили что-то неладное, когда пришли в женское СИЗО, а не в мужское. Но по закону все нормально, по паспорту жених – мужчина. Сейчас он сидит в СИЗО", - сказала Меркачева.

ИноСМИ. Серьезно Трансгендер в России должен уметь собирать автомат

Она добавила, что на церемонию бракосочетания следователь разрешил пронести букет цветов, что случается крайне редко. Кроме того, молодожены обменялись кольцами, но так как в СИЗО запрещены украшения из драгоценных металлов, жене пришлось сразу же забрать кольцо своего новоиспеченного мужа.