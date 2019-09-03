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РИА Новости

Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК

17:23 03.09.2019
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© аккаунт Евы Меркачевой в FacebookЗамглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
© аккаунт Евы Меркачевой в Facebook
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Трансгендер, находящийся под стражей в женском СИЗО в Москве, сыграл свадьбу с женщиной, рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"В московском женском СИЗО №6 прошла свадьба женщины и находящегося под стражей трансгендера. По нашим данным, это первая такая свадьба. Сотрудники ЗАГСа не понимали до конца, кто он такой, паспорт был мужской, невеста - женщина. Наверное, заподозрили что-то неладное, когда пришли в женское СИЗО, а не в мужское. Но по закону все нормально, по паспорту жених – мужчина. Сейчас он сидит в СИЗО", - сказала Меркачева.
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Она добавила, что на церемонию бракосочетания следователь разрешил пронести букет цветов, что случается крайне редко. Кроме того, молодожены обменялись кольцами, но так как в СИЗО запрещены украшения из драгоценных металлов, жене пришлось сразу же забрать кольцо своего новоиспеченного мужа.
По словам Меркачевой, женщине, решившейся на такой смелый поступок, 48 лет, и это уже четвертый ее брак.
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2 сентября, 08:00РИА Новости
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ОНКЕва МеркачеваМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну наконецто. Все ближе и ближе Европа. Еще немного и станем частью Великой Еврропейской Цивилизации. Прогресс налицо. Бородатые женщины и мужчины с грудью вот наша цель)
4 сентября, 04:07
InGood FitRu
43211102
Че то не понял. Если он по паспорту мужик, то почему сидел в женском СИЗО? Назвал себя женщиной - и сразу к голодным девкам на зону? Че, так можно что ли?)
3 сентября, 18:42
Артур Павлов
18241023
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