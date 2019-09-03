Девочка из России пострадала в бассейне в Турции, пишут СМИ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Девочку из России экстренно госпитализировали после того, как она получила травмы в бассейне на отдыхе в Турции, сообщает Девочку из России экстренно госпитализировали после того, как она получила травмы в бассейне на отдыхе в Турции, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на родственников ребенка.

Отмечается, что девочка упала с водной горки, получила травму головы и начала тонуть. Точной информации о состоянии ребенка пока нет.

"Мы ничего не понимаем пока, не знаем, как будто бы пульс есть, ждем звонка от скорой", — рассказала тетя пострадавшей.