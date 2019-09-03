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РИА Новости

Девочка из России пострадала в бассейне в Турции, пишут СМИ

17:19 03.09.2019 (обновлено: 17:41 03.09.2019)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Девочку из России экстренно госпитализировали после того, как она получила травмы в бассейне на отдыхе в Турции, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на родственников ребенка.
Отмечается, что девочка упала с водной горки, получила травму головы и начала тонуть. Точной информации о состоянии ребенка пока нет.
"Мы ничего не понимаем пока, не знаем, как будто бы пульс есть, ждем звонка от скорой", — рассказала тетя пострадавшей.
Это не первая трагедия, случившаяся с отдыхающими в Турции россиянами в этом году. Ранее скончалась 12-летняя девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в отеле.
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