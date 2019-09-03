Очистка нефтетранспортной системы Польши займет около года

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 3 сен – РИА Новости. Полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязненной нефти займет до года, заявил заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN Рафал Миланд в ходе международного экономического форума в польской "Крынице-Здруй".

"Все зависит от того, какие требования к поставляемой нефти предъявляют потребители", - сказал он, уточняя, что до нормы характеристики загрязненной нефти доводят, смешивая ее с чистой нефтью.

"При нынешнем темпе полная очистка может занять более 10 месяцев - до года", - сказал он.