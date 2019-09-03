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РИА Новости

Очистка нефтетранспортной системы Польши займет около года

17:17 03.09.2019
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 3 сен – РИА Новости. Полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязненной нефти займет до года, заявил заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN Рафал Миланд в ходе международного экономического форума в польской "Крынице-Здруй".
"Все зависит от того, какие требования к поставляемой нефти предъявляют потребители", - сказал он, уточняя, что до нормы характеристики загрязненной нефти доводят, смешивая ее с чистой нефтью.
"При нынешнем темпе полная очистка может занять более 10 месяцев - до года", - сказал он.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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