Любовь Соболь в пятый раз оштрафовали за несанкционированные митинги

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Троицкий суд Москвы во вторник оштрафовал на 300 тысяч рублей несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ксения Алексеева.

Этот штраф стал для Соболь уже пятым с начала лета. За это время ее оштрафовали в общей сложности на 1,23 миллиона рублей.

"Суд признал ее виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Неоднократное нарушение правил проведения массового мероприятия"). Штраф - 300 тысяч рублей", - отметила пресс-секретарь.

Согласно протоколу, Соболь на своей странице в Twitter опубликовала призыв участвовать в несанкционированной акции 31 августа.

Санкция вмененной ей статьи предусматривает как арест, который ей не могут назначить как матери маленького ребенка, так и штраф.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.