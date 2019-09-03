Любовь Соболь в пятый раз оштрафовали за несанкционированные митинги

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Троицкий суд Москвы во вторник оштрафовал на 300 тысяч рублей несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ксения Алексеева.
Этот штраф стал для Соболь уже пятым с начала лета. За это время ее оштрафовали в общей сложности на 1,23 миллиона рублей.
"Суд признал ее виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Неоднократное нарушение правил проведения массового мероприятия"). Штраф - 300 тысяч рублей", - отметила пресс-секретарь.
Согласно протоколу, Соболь на своей странице в Twitter опубликовала призыв участвовать в несанкционированной акции 31 августа.
Санкция вмененной ей статьи предусматривает как арест, который ей не могут назначить как матери маленького ребенка, так и штраф.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Во вторник в Москве вынесены первые приговоры участникам этих акций – Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделку со следствием.