Рада направила проект о праве народа на законодательную инициативу в КС

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы, на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны.
Такое решение поддержали 338 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно конституции, сейчас право законодательной инициативы есть у депутатов Рады, премьера и президента.
"Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 конституции Украины, таким субъектом, как народ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также определяется, что все субъекты законодательной инициативы, которые предлагается закрепить в конституции Украины, реализуют ее в случаях и порядке, определенных конституцией и законами Украины.
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.