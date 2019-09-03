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РИА Новости

Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому

17:08 03.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка "Кредитный Экспресс", сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд оставил без изменения постановление о продлении срока содержания под стражей",- сказал собеседник агентства.
Таким образом, Бойко-Великий останется в СИЗО до 19 ноября.
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.
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Из-за системных хищений "Кредитный экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий виновным себя не признает.
Басманный суд Москвы 20 июня арестовал всех семерых соучастников, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем грозит до десяти лет колонии.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
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Василий Бойко-ВеликийСледственный комитет РФМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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