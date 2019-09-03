Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому

Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка "Кредитный Экспресс", сообщили РИА Новости в суде.

"Мосгорсуд оставил без изменения постановление о продлении срока содержания под стражей",- сказал собеседник агентства.

Таким образом, Бойко-Великий останется в СИЗО до 19 ноября.

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.

Из-за системных хищений "Кредитный экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.

Бойко-Великий виновным себя не признает.

Басманный суд Москвы 20 июня арестовал всех семерых соучастников, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем грозит до десяти лет колонии.