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РИА Новости

Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение

17:37 03.09.2019 (обновлено: 17:40 03.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Эксперты и наблюдатели ассоциации независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) будут следить за ходом выборов в единый день голосования 8 сентября через мобильное приложение, при помощи которого им автоматически будет поступать информация из открытых источников СМИ и социальных сетей, сообщила федеральный координатор НОМ Алена Булгакова.
"Будет работать площадка НОМ на площадке (онлайн-марафона) "Ночи выборов", где мы сможем оперативно предоставлять информацию для общественности, которую будем собирать из регионов, консолидировать. И наш портал позволяет это делать, потому что элементарно даже мобильное приложение... будет находиться на всех устройствах наших наблюдателей, экспертов", - сказала Булгакова на пресс-конференции.
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По ее словам, эксперты и наблюдатели НОМ смогут в режиме реального времени отслеживать не только те ситуации, которые происходят на участках, но и проводить проверки по тем ситуациям, которые будут поступать автоматически через бот агрегата, собирающего информацию непосредственно из открытых источников СМИ и социальных сетей, что позволит оперативно получать всю информацию, которая происходит в регионах, и предоставлять ее общественности и экспертному сообществу.
"Также особенность в этом году "Ночи выборов" будет, наверное, в срезах, которые мы будем предоставлять ежечасно на площадках "Ночи выборов" и в Санкт-Петербурге, и на московской площадке", - добавила она.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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