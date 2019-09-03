Эксперты НОМ будут следить за выборами через мобильное приложение

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Эксперты и наблюдатели ассоциации независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) будут следить за ходом выборов в единый день голосования 8 сентября через мобильное приложение, при помощи которого им автоматически будет поступать информация из открытых источников СМИ и социальных сетей, сообщила федеральный координатор НОМ Алена Булгакова.

"Будет работать площадка НОМ на площадке (онлайн-марафона) "Ночи выборов", где мы сможем оперативно предоставлять информацию для общественности, которую будем собирать из регионов, консолидировать. И наш портал позволяет это делать, потому что элементарно даже мобильное приложение... будет находиться на всех устройствах наших наблюдателей, экспертов", - сказала Булгакова на пресс-конференции.

По ее словам, эксперты и наблюдатели НОМ смогут в режиме реального времени отслеживать не только те ситуации, которые происходят на участках, но и проводить проверки по тем ситуациям, которые будут поступать автоматически через бот агрегата, собирающего информацию непосредственно из открытых источников СМИ и социальных сетей, что позволит оперативно получать всю информацию, которая происходит в регионах, и предоставлять ее общественности и экспертному сообществу.

"Также особенность в этом году "Ночи выборов" будет, наверное, в срезах, которые мы будем предоставлять ежечасно на площадках "Ночи выборов" и в Санкт-Петербурге, и на московской площадке", - добавила она.