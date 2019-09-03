В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

По данным пресс-службы, около трех лет назад подозреваемый копал на участке потерпевшего колодец. "Однако за выполненную работу ему заплатили не в полном объеме. Приехав в вечернее время 1 сентября 2019 года к участку должника в одном из садоводств Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемый начал его ожидать. Когда хозяин дома подъехал к участку на автомобиле, подозреваемый произвел несколько выстрелов в его сторону, после чего скрылся с места преступления", - сказано в сообщении.