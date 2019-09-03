В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Житель города Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве в одном из садоводств Всеволожского района Ленинградской области", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, около трех лет назад подозреваемый копал на участке потерпевшего колодец. "Однако за выполненную работу ему заплатили не в полном объеме. Приехав в вечернее время 1 сентября 2019 года к участку должника в одном из садоводств Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемый начал его ожидать. Когда хозяин дома подъехал к участку на автомобиле, подозреваемый произвел несколько выстрелов в его сторону, после чего скрылся с места преступления", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Как сообщало РЕН ТВ, был убит 34-летний бизнесмен Владислав Хрусталев. По данным СМИ, он являлся генеральным директором нескольких компаний по техническому обслуживанию и ремонту машин.
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