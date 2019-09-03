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РИА Новости

На конкурс "Арт Вижн" в рамках фестиваля "Круг света" поступило 129 заявок

16:59 03.09.2019
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© Фото : пресс-служба фестиваля "Круг Света"Конкурс "Арт Вижн" в рамках фестиваля "Круг света"
Конкурс Арт Вижн в рамках фестиваля Круг света
© Фото : пресс-служба фестиваля "Круг Света"
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти 130 заявок из 35 стран поступило в дирекцию международного конкурса видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", который ежегодно проходит в рамках московского фестиваля "Круг света", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"На международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", который ежегодно проходит в рамках Московского фестиваля "Круг света" поступили 129 заявок со всех континентов земного шара, исключение составила лишь Антарктида. География стран-участниц растет из года в год, в 2019-м к конкурсу присоединились художники и светодизайнеры из Марокко и Черногории. Всего же в этом году организаторы конкурса приняли заявки из 35 стран", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Круг Света"Конкурс "Арт Вижн" в рамках фестиваля "Круг света"
Конкурс Арт Вижн в рамках фестиваля Круг света
© Фото : пресс-служба фестиваля "Круг Света"
Конкурс "Арт Вижн" в рамках фестиваля "Круг света"
Уточняется, что конкурсные работы будут представлены 36 командами из 20 стран на площадках фестиваля "Круг света" с 20 по 24 сентября.
В финал конкурса "Арт Вижн Классик" вышли пять команд из Германии, Индонезии, Китая, России и Таиланда, которые покажут свои работы на фасадах трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Увидеть лучшие работы в стиле современного видеомэппинга москвичи смогут на фасаде здания Музея Победы.
"Предметом состязания "Арт Вижн Виджеинг" станут аудиовизуальные геометрические образы, созданные виджеями из 10 стран. Синхронность изменения визуальных форм с музыкой участники конкурса продемонстрируют в субботний вечер 21 сентября в концертном зале Arbat Hall", - заключили в пресс-службе
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