На конкурс "Арт Вижн" в рамках фестиваля "Круг света" поступило 129 заявок

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Почти 130 заявок из 35 стран поступило в дирекцию международного конкурса видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", который ежегодно проходит в рамках московского фестиваля "Круг света", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

"На международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", который ежегодно проходит в рамках Московского фестиваля "Круг света" поступили 129 заявок со всех континентов земного шара, исключение составила лишь Антарктида. География стран-участниц растет из года в год, в 2019-м к конкурсу присоединились художники и светодизайнеры из Марокко и Черногории. Всего же в этом году организаторы конкурса приняли заявки из 35 стран", - говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Круг Света" Конкурс "Арт Вижн" в рамках фестиваля "Круг света" © Фото : пресс-служба фестиваля "Круг Света" Конкурс "Арт Вижн" в рамках фестиваля "Круг света"

Уточняется, что конкурсные работы будут представлены 36 командами из 20 стран на площадках фестиваля "Круг света" с 20 по 24 сентября.

В финал конкурса "Арт Вижн Классик" вышли пять команд из Германии, Индонезии, Китая, России и Таиланда, которые покажут свои работы на фасадах трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Увидеть лучшие работы в стиле современного видеомэппинга москвичи смогут на фасаде здания Музея Победы.