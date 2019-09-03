Посла США пригласили в Госдуму на заседание по вмешательству в дела России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.

Американское посольство ранее опубликовало в твиттере подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва сообщит руководству США о том, что дипломаты информируют о несогласованных митингах в Москве и вмешиваются во внутренние дела России.

"Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения", — сказал журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

Депутат выразил надежду, что дата заседания станет известна в ближайшее время.

"Господин Хантсман высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга. Прозвучало неубедительно", — добавил Пискарев.

Он отметил, что комиссия попросила управление международного сотрудничества Госдумы обсудить с американским посольством возможную дату участия посла Хантсмана в заседании.