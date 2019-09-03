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РИА Новости

Посла США пригласили в Госдуму на заседание по вмешательству в дела России

16:56 03.09.2019 (обновлено: 17:50 03.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
Американское посольство ранее опубликовало в твиттере подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва сообщит руководству США о том, что дипломаты информируют о несогласованных митингах в Москве и вмешиваются во внутренние дела России.
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"Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения", — сказал журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Депутат выразил надежду, что дата заседания станет известна в ближайшее время.
"Господин Хантсман высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга. Прозвучало неубедительно", — добавил Пискарев.
Он отметил, что комиссия попросила управление международного сотрудничества Госдумы обсудить с американским посольством возможную дату участия посла Хантсмана в заседании.
Посол США Хантсман намерен завершить свою миссию в Москве 3 октября. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, Трамп собирается выдвинуть на пост посла в России первого замгоссекретаря Джона Салливана.
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Василий ПискаревДжон ХантсманГосдума РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Неужели наши депутаты способны на такие поступки? Ну типа защищать свои интересы и т.д. Интересно, доведут ли они до конца это дело? Было бы не плохо американцев хорошенько ткнуть носом....
3 сентября, 17:01
Руслан Мурадов
4430080171
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва сообщит руководству США о том, что дипломаты информируют о несогласованных митингах в Москве и вмешиваются во внутренние дела России.>>>.. Ха-ха, двойные стандарты? А это тогда что? - "Остается непонятным, что вызывает такое возмущение Захаровой: подобным образом освещают акции протеста и российские государственные СМИ. Так, в репортаж о проходивших в июле акциях в Париже франкоязычный сайт RT включил твиты «Желтых жилетов», где говорилось о местах сбора и направлении шествия протестующих,... А накануне масштабных мероприятий «Желтых жилетов» в декабре прошлого года сайт RT назвал несколько мест, где они планировались, в частности, точки на границах Франции, где протестующие собирались блокировать движение транспорта."
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Ston Krik
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