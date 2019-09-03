Таможенники в Шереметьево нашли детенышей гиббона в переноске для собаки

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Таможенники в московском аэропорту "Шереметьево" пресекли незаконный ввоз из Вьетнама четырех детенышей гиббона, сообщает во вторник пресс-служба ФТС России.
"При таможенном досмотре багажа 44-летней гражданки Вьетнама сотрудник таможни обратил внимание на звуки, доносящиеся из сумки-переноски с собакой породы хаски. В результате была обнаружена дополнительная клетка с четырьмя детенышами гиббона, которые были плотно завернуты в мешки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возраст детенышей - от двух до четырех месяцев. Животные были в ослабленном состоянии, один детеныш погиб. Их передали в центр передержки.
Разрешение на перевозку животных, подпадающих под действие конвенции СИТЕС, у пассажирки отсутствовали.
"Гражданка Вьетнама нахождение у нее экзотических животных пояснить не смогла... Назначена стоимостная экспертиза; проверка продолжается", - добавляется в сообщении.
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