Таможенники в Шереметьево нашли детенышей гиббона в переноске для собаки

"При таможенном досмотре багажа 44-летней гражданки Вьетнама сотрудник таможни обратил внимание на звуки, доносящиеся из сумки-переноски с собакой породы хаски. В результате была обнаружена дополнительная клетка с четырьмя детенышами гиббона, которые были плотно завернуты в мешки", - говорится в сообщении.