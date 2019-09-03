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РИА Новости

"Аэрофлот" готовит резервный борт после ЧП в Шереметьево, сообщил источник

16:46 03.09.2019 (обновлено: 16:59 03.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готовит резервный борт после того, как самолеты в московском аэропорту "Шереметьево" зацепились крыльями, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что два самолета столкнулись во время буксировки в аэропорту "Шереметьево", никто не пострадал.
"Зацепились крыльями. "Аэрофлот" готовит резервный борт", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что второй самолёт – авиакомпании Royal Flight - был без пассажиров. Пострадавших нет. Самолёт "Аэрофлота" выполнял рейс Москва-Пекин.
В свою очередь другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что самолет Аэрофлота, который стоял на точке запуска и готовился к вылету по маршруту Шереметьево-Пекин, получил повреждение от воздушного судна Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач Шереметьево".
"При буксировке самолёта Royal Flight водитель буксирующей машины "Шереметьево хэндлинг" не учел дистанцию между самолётами, ввиду чего произошло соприкосновение самолёта Royal Flight с самолётом "Аэрофлота", - сказал он.
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АэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
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