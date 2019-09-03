Польский Orlen намерен снизить количество закупаемой в России нефти

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 3 сен – РИА Новости. Польский топливный концерн Orlen намерен снизить количество закупаемой в России нефти, заявил член правления Orlen Збигнев Лещиньский.

"Это направление, в котором мы идем. Еще в 2012-2013 годах только несколько процентов нефти поступало в нашу компанию с направления иного, нежели восточное", - сказал Лещиньский в ходе международного экономического форума в польской Крынице-Здруй.

"В настоящее время около 40% нефти мы получаем из направлений альтернативных - Саудовская Аравия, США, Ангола, Нигерия", - добавил он.

"Все будет зависеть от экономики, но мы идем в том направлении, чтобы еще больше обеспечить независимость от нефти с восточного направления", - заключил Лещиньский.

В свою очередь вице-президент топливной группы Lotos Ярослав Кавула коснулся имевшего место загрязнения нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба".

Он отметил, что польская энергетика справилась с этой ситуацией. "Фактически это был беспрецедентный кризис. Мы имели дело с реальным стресс-тестом нашей инфраструктуры – транспортной и складской. По прошествии времени могу сказать, что этот стресс-тест пройден положительно", - сказал Кавула.

"Не было ситуации, в которой ощущалась бы нехватка топлива, чтобы клиенты уезжали с заправок с пустыми баками, не дошло до паники, нервозности. НПЗ работали практически без изменений. С точки зрения транспортной и складской системы можно сказать, что мы вышли со щитом", - сказал он.

По мнению Кавулы, польские потребители нефти "должны в первую очередь задуматься о непрерывности поставок нефтяного сырья в случае нехватки нефти, получаемой по нефтепроводу".

"Это требует активности, подписания контрактов, которые позволят получать сырье в экстренном режиме", - сказал он.