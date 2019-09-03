Польский Orlen намерен снизить количество закупаемой в России нефти

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 3 сен – РИА Новости. Польский топливный концерн Orlen намерен снизить количество закупаемой в России нефти, заявил член правления Orlen Збигнев Лещиньский.
"Это направление, в котором мы идем. Еще в 2012-2013 годах только несколько процентов нефти поступало в нашу компанию с направления иного, нежели восточное", - сказал Лещиньский в ходе международного экономического форума в польской Крынице-Здруй.
"В настоящее время около 40% нефти мы получаем из направлений альтернативных - Саудовская Аравия, США, Ангола, Нигерия", - добавил он.
"Все будет зависеть от экономики, но мы идем в том направлении, чтобы еще больше обеспечить независимость от нефти с восточного направления", - заключил Лещиньский.
В свою очередь вице-президент топливной группы Lotos Ярослав Кавула коснулся имевшего место загрязнения нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба".
Он отметил, что польская энергетика справилась с этой ситуацией. "Фактически это был беспрецедентный кризис. Мы имели дело с реальным стресс-тестом нашей инфраструктуры – транспортной и складской. По прошествии времени могу сказать, что этот стресс-тест пройден положительно", - сказал Кавула.
"Не было ситуации, в которой ощущалась бы нехватка топлива, чтобы клиенты уезжали с заправок с пустыми баками, не дошло до паники, нервозности. НПЗ работали практически без изменений. С точки зрения транспортной и складской системы можно сказать, что мы вышли со щитом", - сказал он.
По мнению Кавулы, польские потребители нефти "должны в первую очередь задуматься о непрерывности поставок нефтяного сырья в случае нехватки нефти, получаемой по нефтепроводу".
"Это требует активности, подписания контрактов, которые позволят получать сырье в экстренном режиме", - сказал он.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".