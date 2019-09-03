МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.
В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.— People in aviation (@people_aviation) 3 сентября 2019 г.
Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1
По информации представителя экстренных служб региона, воздушные суда зацепились крыльями и получили незначительные повреждения.
Пассажиров "Аэрофлота" вывели из самолета, никто не пострадал.
Авиакомпания готовит резервный борт.