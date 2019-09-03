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РИА Новости

В Шереметьево столкнулись два самолета

16:37 03.09.2019 (обновлено: 16:55 03.09.2019)
70205
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.
По информации представителя экстренных служб региона, воздушные суда зацепились крыльями и получили незначительные повреждения.
Пассажиров "Аэрофлота" вывели из самолета, никто не пострадал.
Авиакомпания готовит резервный борт.
1950343526692
Обсудить 28
МоскваШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
И подобные люди работают в московских аэропортах..вот это профессионализм. Мне вот даже интересно, как можно было вообще попасть в такую ситуацию..это же самолёты на буксирах. Они не двигаются со скоростью большой. Ну как так можно. Жаль нет полной записи проишествия, очень бы хотелось увидеть от начала и до конца, как там всё было))
3 сентября, 17:21
Константин Е
46211311
никогда такого не было, и вот опять
3 сентября, 16:52
Аристарх Евлампиевич Аристархов
32120704
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