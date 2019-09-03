Названы имена победителей челленджа ГИБДД #21деньбезнарушений

"На протяжении трех недель я соблюдала ПДД, наблюдала за другими участниками движения, делилась информацией о челлендже с друзьями. Главной целью для меня было привлечь как можно больше внимания знакомых. И я думаю, что справилась. Многие заинтересовались и решили сами проверить свои силы. А значит работа была проведена не зря", - написала на своей странице в соцсетях одна из победительниц Анна Торбина.