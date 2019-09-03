Названы имена победителей челленджа ГИБДД #21деньбезнарушений

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Победителями организованного российской Госавтоинспекцией челленджа #21деньбезнарушений стали Юрий Ерохин из Воронежа, Анна Торбина из Рыбинска и Елена Миронова из Астрахани, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.
Первой тройке призеров достались смартфоны с полным набором полезных приложений для автолюбителей и ответственных пешеходов. Следующие пять призеров получат фирменные футболки, еще 13 участников - брендированные аксессуары для автомобилистов, рассказали в Госавтоинспекции МВД России.
Челлендж #21деньбезнарушений прошел в социальных сетях в рамках стартовавшей в России широкомасштабной кампании "Однозначно понимай знаки", которую проводят российская Госавтоинспекция и экспертный центр "Движение без опасности".
В течение трех недель участники челленджа должны были при передвижении по дорогам строго соблюдать правила и выкладывать в соцсетях отчеты с описанием личного опыта с хэштегами #понимайоднозначно и #21деньбезнарушений.
"На протяжении трех недель я соблюдала ПДД, наблюдала за другими участниками движения, делилась информацией о челлендже с друзьями. Главной целью для меня было привлечь как можно больше внимания знакомых. И я думаю, что справилась. Многие заинтересовались и решили сами проверить свои силы. А значит работа была проведена не зря", - написала на своей странице в соцсетях одна из победительниц Анна Торбина.
По словам замначальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина, и челлендж, и социальная кампания "Однозначно" призваны привлечь внимание участников дорожного движения к важности безусловного соблюдения установленных ограничений скорости, предписанных дорожными знаками. Необходимость в проведении такой кампании вызвана тем, что скорость является одной из основных причиной дорожно-транспортных происшествий.