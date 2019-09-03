Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную медицинскую помощь

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную помощь.

Кроме того, президент попросил определить дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсациям медработникам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа в районах Крайнего Севера, в Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Правительство подготовит доклад до 1 ноября.

Также до 1 декабря Путин поручил правительству представить предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения за счет освобождения от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.

Кроме того, до 1 октября правительство представит предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медработников, предусмотрев при этом единую структуру зарплаты медработников на всей территории страны, а также нормативы минимального оклада медработника.

Правительство подготовит предложения по единым правилам установления в системе здравоохранения надбавок медработникам, в том числе стимулирующего характера. Также в докладе будет предлагаться максимально допустимый для медработников, в том числе первичного звена здравоохранения, уровень совместительства.