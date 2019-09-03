Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T21:14Z
https://ria.ru/20190903/1558214023.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155816/83/1558168330_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_9c63fdbe39583d15604a6354f7adc028.jpg
РИА Новости

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную медицинскую помощь

16:35 03.09.2019 (обновлено: 21:14 03.09.2019)
30253
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную помощь.
Кроме того, президент попросил определить дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсациям медработникам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа в районах Крайнего Севера, в Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
27 августа, 12:23РИА Новости
Медведев призвал регионы модернизировать первичное звено здравоохранения
Правительство подготовит доклад до 1 ноября.
Также до 1 декабря Путин поручил правительству представить предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения за счет освобождения от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.
Кроме того, до 1 октября правительство представит предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медработников, предусмотрев при этом единую структуру зарплаты медработников на всей территории страны, а также нормативы минимального оклада медработника.
Правительство подготовит предложения по единым правилам установления в системе здравоохранения надбавок медработникам, в том числе стимулирующего характера. Также в докладе будет предлагаться максимально допустимый для медработников, в том числе первичного звена здравоохранения, уровень совместительства.
Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Регистратура в поликлинике Струнино
20 августа, 19:05Радио
Путин поручил разработать принципы модернизации первичного звена медпомощи
320741042269
Обсудить 52
Дмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как говорил один профессор от медицины, - ты плати им хоть 200, хоть 300, да хоть 500 тысяч. Лучше они лечить не будут. И не потому что не хотят. А потому что они просто не умеют
3 сентября, 16:46
НЕНикита Ермаков
151205723111
Чем дольше я живу в России, тем больше хочу в СССР...
3 сентября, 19:31
ddega3333
200511829
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Лента
новостей
Самолет в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево столкнулись два самолета
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Скорая помощь на улице Стамбула
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
Самолет СУ-25УБ
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Вера Бегун и ее сожитель Станислав Бердников в суде
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
Лента новостейМолния