Военная прокуратура начала проверку после падения Су-25УБ на Ставрополье

"Военная прокуратура проводит проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним по факту падения самолета Су-25 в Ставропольском крае", - сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено.