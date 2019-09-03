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РИА Новости

Военная прокуратура начала проверку после падения Су-25УБ на Ставрополье

16:33 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет СУ-25УБ
Самолет СУ-25УБ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Самолет СУ-25УБ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку соблюдения правил полетов после крушения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Военная прокуратура проводит проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним по факту падения самолета Су-25 в Ставропольском крае", - сказал собеседник агентства.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено.
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