Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что для получения жилья в собственность, медработник должен трудиться не менее чем на одной ставке в течение 10 лет.
"Установить меры социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, предусмотрев при этом: обеспечение их служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", - говорится в поручении президента.
Также, Путин поручил в приоритетном порядке предоставлять служебное жилье и земельные участки для жилищного строительства нуждающимся медицинским работникам. Кроме того, они смогут получать ипотечные кредиты на льготных условиях. Он поручил в первоочередном порядке предоставлять детям медработников места в детских садах и школах.
Доложить о выполнении поручено до 1 декабря, и далее - раз в полгода.