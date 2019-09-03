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РИА Новости

Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем

16:31 03.09.2019 (обновлено: 16:36 03.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что для получения жилья в собственность, медработник должен трудиться не менее чем на одной ставке в течение 10 лет.
"Установить меры социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, предусмотрев при этом: обеспечение их служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", - говорится в поручении президента.
Также, Путин поручил в приоритетном порядке предоставлять служебное жилье и земельные участки для жилищного строительства нуждающимся медицинским работникам. Кроме того, они смогут получать ипотечные кредиты на льготных условиях. Он поручил в первоочередном порядке предоставлять детям медработников места в детских садах и школах.
Доложить о выполнении поручено до 1 декабря, и далее - раз в полгода.
Студентка медицинского ВУЗа
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553160841
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Владимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Это конечно хорошо.Только вопрос, а кто помешает работодателю уволить работника за пол года до окончания 10 летнего рабочего стажа на одном месте. Тут нужно проработать механизм который бы защищал работников от такого произвола.
3 сентября, 17:20
Андрей Шишкин
711200
Шо опять?
3 сентября, 17:18
Сидоров Алексей
910000
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