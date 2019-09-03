Командир севшего в кукурузном поле в Подмосковье А321 вернется к работе

Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов вернется к работе на текущей неделе, после необходимых обследований он будет допущен к полетам, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"У него на самом деле отпуск закончился, он выходит на неделе (на работу). Он сейчас проходит все необходимые медицинские процедуры. Наверное, на следующей неделе он вернется к полетам", - сказала собеседница агентства.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.