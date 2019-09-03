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РИА Новости

"Камаз" запустит беспилотные грузовики на закрытых дорогах

16:31 03.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Концерна "Вега"Модернизированный программно-аппаратный комплекс группового управления БЛА и наземными робототехническими комплексами на базе автомобиля "КамАЗ-43116"
Модернизированный программно-аппаратный комплекс группового управления БЛА и наземными робототехническими комплексами на базе автомобиля КамАЗ-43116
© Фото : предоставлено пресс-службой Концерна "Вега"
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Законодательная база для курсирования беспилотных грузовиков пока не готова, и крупнейший российский производитель грузовых автомобилей "Камаз" планирует запустить такие автомобили на закрытой территории завода в 2019 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Когогин.
"Тема беспилотников актуальна, и я считаю, что будущее за этим видом транспорта неизбежно. Все мы, автопроизводители, стали несколько сдержанно относиться к этой теме по той простой причине, что мы не видим, каким образом будут решены проблемы юридического характера. То есть законодательства", - сообщил Когогин в кулуарах выставки COMTRANS EXPO 2019.
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Он рассказал о разговоре по этой теме с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. "Я как-то беседовал с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы собрали в одну подборку все нормативные акты, которые нужно переделать или разработать вновь. Они заняли мелким шрифтом два листа. Я передал председателю правительства от имени автопроизводителей. Он поставил правильную визу", - продолжил глава "Камаза".
Он отметил, что работа масштабна, и она ведется во всех странах. "Наш отраслевой институт НАМИ участвует в этой работе в Еврокомиссии. Все мы сегодня понимаем, что юридические вопросы будут решены еще не скоро. Поэтому мы взяли направление закрытых дорог: карьеры, внутризаводские перевозки", - сообщил топ-менеджер.
Он пояснил, что на "Камазе" он может взять на себя ответственность и приказом разрешить движение на внутренних дорогах беспилотного транспорта. "В этом году мы планируем на внутризаводских перевозках запустить беспилотные грузовые автомобили, которые будут возить грузы с кузнечного завода на автомобильный прессово-рамный, перевозить заготовки, работая уже в беспилотном решении. Наверное, мы посадим туда все-таки водителя для контроля на первом этапе, но, тем не менее, это будет", - добавил он.
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