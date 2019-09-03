Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прощание с легендой Театра на Таганке, народной артисткой России Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября на большой сцене театра "Содружество актеров Таганки", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Прощание с Зинаидой Славиной начнется в час дня 6 сентября и пройдет на большой сцене театра "Содружество актеров Таганки", где актриса проработала последние 20 лет", - сказала представитель пресс-службы.

Она добавила, что место похорон актрисы будет объявлено позже. Художественный руководитель театра Николай Губенко назвал Славину великой русской актрисой, легендой театра на Таганке и передал от коллектива театра соболезнования близким покойной.