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РИА Новости
Культура

Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября

16:22 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктриса Зинаида Славина
Актриса Зинаида Славина
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Актриса Зинаида Славина. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прощание с легендой Театра на Таганке, народной артисткой России Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября на большой сцене театра "Содружество актеров Таганки", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Прощание с Зинаидой Славиной начнется в час дня 6 сентября и пройдет на большой сцене театра "Содружество актеров Таганки", где актриса проработала последние 20 лет", - сказала представитель пресс-службы.
Она добавила, что место похорон актрисы будет объявлено позже. Художественный руководитель театра Николай Губенко назвал Славину великой русской актрисой, легендой театра на Таганке и передал от коллектива театра соболезнования близким покойной.
Зинаида Славина долгое время была ведущей актрисой Театра на Таганке. В 1993 году она вместе с группой актеров перешла в "Содружество актеров Таганки".
© РИА Новости / Галина КмитАктриса Зинаида Славина
Актриса Зинаида Славина
© РИА Новости / Галина Кмит
Актриса Зинаида Славина
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КультураЗинаида СлавинаСодружество актеров ТаганкиМоскваРоссия
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