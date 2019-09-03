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РИА Новости

НАТО в Балтийском море отработает реагирование на территориальные претензии

16:22 03.09.2019
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© AP Photo / Gero BreloerНорвежские моряки во время учений НАТО в Балтийском море
Норвежские моряки во время учений НАТО в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Норвежские моряки во время учений НАТО в Балтийском море. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости. НАТО мобилизовала порядка 40 кораблей и трех тысяч военнослужащих для учений в Балтийском море, в рамках которых союзники отработают совместное реагирование на выдвинутые неназванной страной в регионе территориальные претензии на острова и обеспечение свободы судоходства, сообщил во вторник альянс.
Легенда учений носит "вымышленный" характер, отмечается в сообщении, при этом в нем же говорится об "ухудшении обстановки в области безопасности в регионе" на фоне военного усиления РФ.
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"Около трех тысяч военнослужащих и более 40 кораблей из 18 стран принимают участие в ежегодных морских учениях "Северные берега", которые начинаются в Копенгагенском порту. Учения будут проходить вблизи Датских проливов, соединяющих Балтийское море с Северным, а также между Килем и Борнхольмом. Они продлятся до 19 сентября", - говорится в сообщении альянса.
Отмечается, что "Балтийское море имеет жизненно важное значение для Североатлантического альянса и граничит с шестью странами НАТО". Представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что "обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией украинского Крыма и ее продолжающегося военного строительства". Она добавила, что "НАТО ответила на агрессивные действия России увеличением воздушного и морского патрулирования в регионе и развертыванием свыше 4,5 тысячи военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше".
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Согласно "вымышленной" легенде учений, которые проводятся с 2007 года, некая "региональная страна выдвигает территориальные претензии на острова в Балтийском море, используя свои военно-морские силы для угрозы свободе судоходства". "Действуя по мандату ООН, союзные и партнерские силы будут стремиться восстановить свободу судоходства. Учения будут также включать отработку морской разведки, морского боя, противовоздушной обороны, противолодочной борьбы и разминирования", - сообщили в альянсе.
В учениях участвуют Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Канада, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Британия и США.
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