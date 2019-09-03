"Черные ящики" разбившегося на Ставрополье Су-25 не нашли

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Черные ящики" разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25 министерства обороны на месте падения пока не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Оба "черных ящика" - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец - на месте крушения пока не обнаружены", - сказал собеседник агентства.
Минобороны РФ сообщало, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию во вторник в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.