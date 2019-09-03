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РИА Новости

"Черные ящики" разбившегося на Ставрополье Су-25 не нашли

16:21 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет СУ-25УБ
Самолет СУ-25УБ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Черные ящики" разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25 министерства обороны на месте падения пока не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Оба "черных ящика" - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец - на месте крушения пока не обнаружены", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 15:59РИА Новости
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Минобороны РФ сообщало, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию во вторник в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
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Су-25РоссияСтавропольский край
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