В Удмуртии закупили автомобили для сопровождения пожилых сельчан в больницы

УФА, 3 сен - РИА Новости. Власти Удмуртии в рамках реализации национального проекта "Демография" закупили более 20 автомобилей, на которых бригады социальной помощи сопровождают в больницы сельчан старше 65 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

"В рамках реализации национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в 2019 году в Удмуртии появился 21 автомобиль для организации доставки в медицинские организации сельчан старше 65 лет", - сообщили агентству в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на этих автомобилях в больницы и поликлиники граждан будут сопровождать мобильные бригады, состоящие из медицинского персонала, специалиста по социальной работе и водителя.

"В комплексных центрах социального обслуживания составлены списки пожилых граждан, нуждающихся в доставке в медицинские организации для участия в диспансеризации и дополнительных скринингах на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний", - говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.