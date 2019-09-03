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РИА Новости

В Удмуртии закупили автомобили для сопровождения пожилых сельчан в больницы

16:16 03.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
УФА, 3 сен - РИА Новости. Власти Удмуртии в рамках реализации национального проекта "Демография" закупили более 20 автомобилей, на которых бригады социальной помощи сопровождают в больницы сельчан старше 65 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"В рамках реализации национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в 2019 году в Удмуртии появился 21 автомобиль для организации доставки в медицинские организации сельчан старше 65 лет", - сообщили агентству в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на этих автомобилях в больницы и поликлиники граждан будут сопровождать мобильные бригады, состоящие из медицинского персонала, специалиста по социальной работе и водителя.
"В комплексных центрах социального обслуживания составлены списки пожилых граждан, нуждающихся в доставке в медицинские организации для участия в диспансеризации и дополнительных скринингах на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний", - говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.
Агентству пояснили, что автомобили начали закупать в июле. "С июля мобильные бригады доставили 254 жителя сел в медицинские организации, социальное обслуживание работает в 25 районах Удмуртии", - рассказали в пресс-службе.
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